Bist100 güne yüzde 0.0.07 artıda başladı, dolar 5.73 lirada

Pazartesi gününü yüzde 0.47 düşüşle 102 bin 589 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.07 artışla 102 bin 658 puanda başladı.BİST Bankacılık Endeksi, güne bir değişim göstermeyerek 146 bin 332 puanda başladı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.00 ve yüzde 15.43 düzeyindeler.Erken işlemlerde:dolar en düşük 5.7237 lira ve en yüksek 5.7399 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,euro en düşük 6.3005 lira ve en yüksek 6.3203 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,sterlin en düşük 7.1111 lira ve en yüksek 7.1335 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın "Hasar Kontrol…" başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel risk iştahının zayıf ekonomik verilere rağmen güçlü seyretmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:"Suudi Arabistan şoku sonrası piyasa fiyatlamaları üretim kaybının kademeli olarak telafi edilebileceğini gösteriyor. Kontango formasyonu derinleşen vadeli piyasalar Aralık 2019 için 2 dolar, Haziran 2020 için 5 dolar, Aralık 2020 için 9 dolar gerileme gösteriyor. Petrol hisselerinde yüzde 3.0 civarı yükseliş görülüyor."Küresel risk iştahında bir bozulma yok. MSCI gelişmekte olan ülke hisselerinde (Çin hariç tutulduğunda) günü yüzde 0.4 yukarıda kapattı. ABD endeksleri zirvenin hemen altında sınırlı kayıpla (-0.3) günü kapattı. Altın ve yen gibi emin liman yatırım araçları değer kaybediyor."Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışarak haftaya başladı. Patlama ile İran'ın ilişkilendirilmesi coğrafi yakınlık nedeniyle Türkiye varlıklarının negatif ayrışmasına neden oldu."Aramco'nun saldırı sonrası durumu değerlendiren açıklaması bugünün, Fed faiz kararı (beklenti 25 baz puan indirim) ve kullanılan dil yarının en önemli gelişmesi."