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BİST100 güne yüzde 0.03 artışla başladı, dolar 5.78 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.03 artışla 108 bin 896 puanda başladı.

09.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:02BİST100 güne yüzde 0.03 artışla başladı, dolar 5.78 lirada
– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.03 artışla 108 bin 896 puanda başladı. Endeks geçen haftayı 108 bin 869 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.19 düşüşle 151 bin 933 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.4 ve yüzde 12.15 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7719 lira ve en yüksek 5.7885 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

euro en düşük 6.3863 lira ve en yüksek 6.4014 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5860 lira ve en yüksek 7.6228 lirayı gördükten sonra 7.62 – 7.63 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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