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BİST100 güne yüzde 0.12 düşüşle başladı, dolar 5.75 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.12 düşüşle 107 bin 873 puanda başladı.

03.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:11BİST100 güne yüzde 0.12 düşüşle başladı, dolar 5.75 lirada
–  Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.12 düşüşle 107 bin 873 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü 108 bin 4 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.14 düşüşle 150 bin 125 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.4 ve yüzde 12.19 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7372 lira ve en yüksek 5.7571 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3572 lira ve en yüksek 6.3772 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4257 lira ve en yüksek 7.4516 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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