Bist100 güne yüzde 0.16 artıda başladı, dolar 5.68 lirada

Salı gününü yüzde 0.48 artışla 101 bin 930 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe gününe yüzde 0.16 artışla 102 bin 97 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.04 artışla 145 bin 358 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.89 ve yüzde 15.04 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6690 lira ve en yüksek 5.6948 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2582 lira ve en yüksek 6.2944 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0795 lira ve en yüksek 7.1117 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.



Kaynak: DHA