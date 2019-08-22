BİST100 güne yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.74 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.22 artışla 95 bin 730 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.21 artışla 131 bin 927 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.5 ve yüzde 16.18 düzeyindeler.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, geçen ayki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısındaki değerlendirmelerinde, önümüzdeki aylarda faizleri düşürmek konusunda nasıl hareket edebilecekleri konusunda "esnek olmak gerektiğini" vurguladılar. Tutanaklarda, "Katılıcıların çoğu bu toplantıda, son aylardaki ekonomik görünümün gelişimine yanıt olarak. para politikası duruşunun tekrar ayarlanması çerçevesinde 25 baz puan indirim önerdiler" denildi.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7094 lira ve en yüksek 5.7537 lirayı gördükten sonra, 5.74- 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3370 lira ve en yüksek 6.3819 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9358 lira ve en yüksek 6.9851 lirayı gördükten sonra 6.96 – 6.97 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Negatif ayrışma devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dünya borsaları Wall Street'in önderliğinde toparlanmaya çalışıyor. Faiz indiriminin devam edeceğine işaret eden Fed toplantı tutanakları ve perakende şirketlerinin durgunluk endişesini azaltan güçlü karlılığı piyasalardaki tepki alışlarını destekliyor.

"Türkiye varlıklarının negatif ayrışması devam ediyor. MSCI Türkiye bayram tatilinden bugüne gelişmekte olan piyasalara yüzde 8.0 yenilmiş durumda. Türk lirasının değer kaybından olumsuz etkilenen bankacılık hisseleri en çok değer kaybedenler arasında yer aldı. 10 yıllık Türk lirası tahvil faizin 150 baz puan yükseldi.

"Beklentilerden güçlü 2. çeyrek şirket karlarına rağmen yabancı yatırımcı payında Ağustos ayında 1.5 puana yakın gerileme görülüyor.

"ABD borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif pozitif bir açılış bekliyoruz. Ancak bayram tatilinden bugüne Türk lirasında ve banka hisselerinde devam eden satışlar yükselişin kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor. Borsa İstanbul için kısa vadeli destek olarak 95 bin 100 ve 94 bin 600 seviyeleri öne çıkıyor.

Yurtiçinde önemli veri akışının olmadığı ortamda bugün ABD ve Euro Bölgesi PMI verileri ve Başkan Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölge konusunda Putin ve Trump ile yapacağı görüşmeler öne çıkıyor." - İstanbul

Kaynak: DHA