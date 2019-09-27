Bist100 güne yüzde 0.27 artışla başladı, dolar 5.67 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.27 artışla 102 bin 211 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 0.66 düşüşle 101 bin 940 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.49 artışla 146 bin 321 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 13.99 ve yüzde 14.18 düzeyinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6605 lira ve en yüksek 5.6784 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında,

euro en düşük 6.1799 lira ve en yüksek 6.2048 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9810 lira ve en yüksek 7.0034 lirayı gördükten sonra 6.99 – 7.0 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Yükseliş sonrası soluklanma…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Asya borsalarında özellikle Japonya ve Güney Kore'de sert satışlarla güne başlıyoruz. Ancak genele yaygın bir riskten kaçınma eğilimi görmüyoruz. ABD tahvilleri, altın, yen gibi güvenli liman yatırım araçlarına yönelme söz konusu değil.

"Türkiye varlıkları dünyaya göre daha güçlü performans gösteriyor. Döviz piyasasında, eurotahvil ve DİBS piyasalarında dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş sonrasında düşük hacimli ve kritik destek seviyelerini zorlamayan sınırlı düzeltme bizi rahatsız etmiyor.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara rağmen Borsa İstanbul'da yatay bir açılış öngörüyoruz. Güçlü Türk lirası, düşük faiz ortamının hisse senedi piyasasını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz. Borsa İstanbul için kritik destek ve direnç olarak 101 bin 500 ve 102 bin 600 seviyeleri öne çıkıyor." - İstanbul

Kaynak: DHA