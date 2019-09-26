Bist100 güne yüzde 0.29 artışla başladı, dolar 5.68 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.29 artışla 102 bin 913 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.76 artışla 102 bin 618 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.79 artışla 148 bin 417 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.23 ve yüzde 14.2 düzeyinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.6967 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2038 lira ve en yüksek 6.2465 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0040 lira ve en yüksek 7.0508 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Tamam mı, devam mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD hisseleri Başkan Trump'ın Çin ile anlaşmanın tamamlanması "düşündüğünüzden daha yakın" açıklamasıyla yükselmeye devam ediyor. Ama Şangay borsasındaki satışlar aynı iyimserliğin paylaşılmadığını gösteriyor.

"Türkiye varlıkları ABD ile ilişkilerin desteğiyle dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye Çarşamba günü yüzde 1.0 yükselerek (MSCI GOÜ – yüzde 0.6) aybaşından beri getirisini yüzde 9.0'a taşıdı. 10 yıllık yerel tahvillerde ve Türk lirasında da en çok kazandıran gelişmekte olan varlıklar arasındayız.

"ABD borsasındaki yükseliş, gerileyen faizler ve Türk lirasındaki değer artışı Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyrin devam edeceğini gösteriyor. 102 bin 200 direncini hacimligeçen Borsa İstanbul'un önündeki direnç seviyeleri olarak 103 bin 300 ve 104 bin öne çıkıyor. Bankaların kısa vadede sanayi hisselerine göre daha güçlü seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyi arkasına alan havayolu şirketleri (özellikle Pegasus) endeksi yenebilir.

"Yurtiçinde önemli bir veri akışının olmadığı ajandada yatırımcılar ABD ikinci çeyrek milli gelir ve işsizlik başvurusu verilerine ve ECB Başkanı Draghi'nin yapacağı konuşmaya odaklanacak." - İstanbul

Kaynak: DHA