BİST100 güne yüzde 0.32 artışla başladı, dolar 5.54 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.32 artışla 98 bin 984 puanda başladı. Endeks, Pazartesi gününü yüzde 1.01 düşüşle 98 bin 673 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, Salı gününe yüzde 0.52 artışla 142 bin 323 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişimeyerek, sırasıyla yüzde 15.47 ve yüzde 16.08 düzeyindeler.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, gelişmekte olan piyasa hisse senedi ve tahvillerinden Cuma günü 2019 yılının en büyük sermaye çıkışı yaşandı ve bu çıkış Pazartesi günü de sürdü. IIF analistlerine göre gelişmekte olan piyasa tahvil ve hisse senedi portföylerinden yalnızca Cuma günü 2.23 milyar dolar çıktı.
Borsa İstanbul Pay Piyasasında Temmuz'da yabancı yatırımcılar 79 milyon 762 bin 817 dolarlık net satış gerçekleştirdi. Borsa İstanbul verilerine göre Temmuz'da yabancıların alım işlemleri 9 milyar 675.8 milyon dolar, satım işlemleri de 9 milyar 755.5 milyon dolar olarak gerçekleşti ve böylece yabancıların toplam işlem hacmi 19 milyar 431.3 milyon dolar oldu.
Erken işlemlerde:
dolar en düşük 5.5362 lira ve en yüksek 5.5938 lirayı gördükten sonra, 5.54 - 5.55 lira aralığında,
euro en düşük 6.2054 lira ve en yüksek 6.2926 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,
sterlin en düşük 6.7370 lira ve en yüksek 6.8070 lirayı gördükten sonra 6.73 – 6.74 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın "Hasar Kontrol…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
"Küresel piyasalardaki düzeltme öngördüğümüzden daha hızlı ve sert yaşanıyor. ABD – Çin arasındaki ticaret kavgasının kur savaşına dönüşmesi korkusuyla son üç günde hisse senetlerinde yaşanan kayıp gelişmiş ülkelerde yüzde 4.0, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 6.0'yı aştı. MSCI Türkiye aynı dönemde yüzde 3.6 değer kaybetti.
"Çin Merkez Bankası'nın renminbi fixingini psikolojik olarak önemli 7.0 seviyesinin altında açıklaması sonrası ABD vadelilerinde ve Asya piyasalarında toparlanma çabaları görülüyor. Çin Merkez Bankası'nın renminbideki değer kaybını sınırlı tutmasını piyasalar için iyi haber
olarak görüyoruz. Bizi endişelendiren ise Trump'ın durmak için bir nedeni olmaması."