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BİST100 güne yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 5.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.33 artışla 111 bin 495 puanda başladı.

17.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:03BİST100 güne yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 5.85 lirada
– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.33 artışla 111 bin 495 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.59 artışla 111 bin 125 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.34 artışla 157 bin 843 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.52 ve yüzde 11.86 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.8441 lira ve en yüksek 5.8568 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,

euro en düşük 6.5146 lira ve en yüksek 6.5284 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7478 lira ve en yüksek 7.8070 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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