Bist100 güne yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 5.70 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.38 artışla 103 bin 177 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 0.7 düşüşle 102 bin 784 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.67 artışla 148 bin 284puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 13.81 ve yüzde 13.9 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6866 lira ve en yüksek 5.7045 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.2408 lira ve en yüksek 6.2639 lirayı gördükten sonra, 6.26 – 6.27 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0177 lira ve en yüksek 7.0468 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.5 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Tarım dışı istihdam verisi öncesi tepki alışları" başlıklı günlük piyasa bülteninde tarım dışı istihdam verisi öncesi piyasalardan toparlanma sinyalleri geldiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Fed'in faiz indirimleri sayesinde ekonominin durgunluğa girmeden büyümeye devam etmesini satın alan ABD hisse senedi piyasaları üç günlük sert satış sonrası tepki alımlarıyla yüzde 1.0'e yakın yükseldi.

"Türkiye piyasaları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Dünya borsalarındaki yükselişe rağmen MSCI Türkiye Perşembe günü yüzde 0.7 gerileyerek dünyadan negatif ayrıştı. Beklentilerden düşük gelen enflasyon verisine rağmen hisse senedi piyasasının negatif ayrışmasında MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin asılsız spekülasyonlar etkili oldu.

"ABD vadelilerindeki yükselişe paralel Borsa İstanbul'un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz. Beklentilerden (145 bin istihdam artışı, yüzde 0.2 ücret artışı) zayıf gelebilecek tarım dışı istihdam verisi Fed faiz indirim beklentisini güçlendirerek Borsa İstanbul'un 103 bin 500 direncini test etmesini sağlayabilir."

Kaynak: DHA