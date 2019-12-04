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BİST100 güne yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 5.74 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.44 artışla 107 bin 254 puanda başladı.

04.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:06BİST100 güne yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 5.74 lirada
–  Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.44 artışla 107 bin 254 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 1.12 düşüşle 106 bin 789 tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.69 artışla 149 bin 150 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.32 ve yüzde 12.16 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7377 lira ve en yüksek 5.7515 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3604 lira ve en yüksek 6.3718 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4610 lira ve en yüksek 7.4756 lirayı gördükten sonra 7.46 – 7.47 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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