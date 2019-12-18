BİST100 güne yüzde 0.46 düşüşle başladı, dolar 5.91 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Çarşamba gününe yüzde 0.46 düşüşle 111 bin 563 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.05 artışla 111 bin 73 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.64 düşüşle 155 bin 854 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.44 ve yüzde 11.88 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.8830 lira ve en yüksek 5.9133 lirayı gördükten sonra, 5.91 - 5.92 lira aralığında,

euro en düşük 6.5510 lira ve en yüksek 6.5868 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6986 lira ve en yüksek 7.7551 lirayı gördükten sonra 7.75 – 7.76 lira aralığında işlem görüyor.

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