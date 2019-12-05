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BİST100 güne yüzde 0.52 artışla başladı, dolar 5.74 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.52 artışla 108 bin 260 puanda başladı.

05.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:15BİST100 güne yüzde 0.52 artışla başladı, dolar 5.74 lirada
– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.52 artışla 108 bin 260 puanda başladı. Endeks gününü yüzde 0.85 artışla 107 bin 701 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.57 artışla 151 bin 492 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.32 ve yüzde 12.08 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7397 lira ve en yüksek 5.7566 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3684 lira ve en yüksek 6.3861 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5327 lira ve en yüksek 7.5552 lirayı gördükten sonra 7.53 – 7.54 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul

Borsa İstanbul, Çarşamba, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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