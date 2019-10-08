Bist100 güne yüzde 0.7 düşüşle başladı, dolar 5.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.7 düşüşle 102 bin 269 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü günlük yüzde 0.45 düşüşle 102 bin 270 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.51 düşüşle 145 bin 794 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 13.83 ve yüzde 13.5 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7976 lira ve en yüksek 5.8472 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

euro en düşük 6.3701 lira ve en yüksek 6.4225 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1306 lira ve en yüksek 7.1926 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.15 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA