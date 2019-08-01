BİST100 güne yüzde 0.73 düşüşle başladı, dolar 5.59 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.73 düşüşle 101 bin 342 puanda başladı. Endeks ÇArşamba gününü yüzde 0.59 düşüşle 102 bin 82 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne 1.1 düşüşle 145 bin 681 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.47 ve yüzde 15.98 düzeylerinde sabit kaldı.
Erken işlemlerde:
dolar en düşük 5.5595 lira ve en yüksek 5.5927 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,
euro en düşük 6.1526 lira ve en yüksek 6.1992 lirayı gördükten sonra, 6.18 – 6.19 lira aralığında,
sterlin en düşük 6.7528 lira ve en yüksek 7.8030 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.8 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın "FED sonrası hava bozuyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
" Fed
'in 25baz puanlık indirim sonrası Powell'in kafa bulandıran açıklaması piyasaları karıştırdı. Powell'ın orta döngü düzeltmesi sözünü geçici bir indirim sonrasında faiz artışı devam edebilir diye okuyan piyasalarda sert hareketler görülüyor.
"Açıklama sonrası en sert tepki hisse senedi ve döviz piyasasında görülüyor. S&P 500 yüzde 1.0'in üzerinde değer kaybederek 3.000 seviyesindeki psikolojik desteğinin altına inerken, DXY dolar endeksi yüzde 0.8 değer artışıyla 2017 Mayıs'ından beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.
"Powell'in görece şahin açıklamasına rağmen Fed vadeli piyasaları Eylül toplantısında 25 baz puan indirim yapılmasını fiyatlamaya devam ediyor. Ancak Aralık ayı için öngörülen 25bp faiz indirimi 2020 Mart Nisan dönemine kaymış durumda.
"Powell'in açıklaması sonrası güçlenen dolar, yükselen faizler ve gerileyen Wall Street, gelişmekte olan ülke varlıkları için iyi haber
değil. ABD endeksleri yeni zirveler kırarken bile yükselmekte zorlanan gelişmekte olan ülke varlıklarındaki önümüzdeki günlerde satıcılı bir seyir izleyebilir."
- İstanbul