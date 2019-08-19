BİST100 güne yüzde 0.8 artışla başladı, dolar 5.56 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.8 artışla 96 bin 501 puanda başladı. Endeks geçen haftayı günlük yüzde 0.87 düşüşle 95 bin 734 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.27 artışla 137 bin 411 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.38 ve yüzde 15.55 düzeyindeler.

Hazine bugün iki ihale düzenleyecek. Hazine bugün 16 Eylül 2020 itfalı kuponsuz tahvilin ve 6 Ağustos 2025 itfalı FRN'nin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Hazine yarın düzenleyeceği bir ihale ve bir kira sertifikası ihracı ile Ağustos programını tamamlayacak. Hazine bu ay toplam 8.9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 3.7 milyar TL'si piyasadan 6.5 milyar TL iç borçlanma programlıyor.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.5598 lira ve en yüksek 5.5930 lirayı gördükten sonra, 5.56 - 5.57 lira aralığında,

euro en düşük 6.1740 lira ve en yüksek 6.2105 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.18 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7718 lira ve en yüksek 7.8101 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Dünya piyasalarında toparlanma çabaları…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD - Çin ticaret görüşmelerinin iyi gittiğine ve durgunluk ihtimalinin olmadığına yönelik Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalar sonrası ABD borsalarında yüde 2.0'ye yakın bir yükseliş ile haftaya başlıyoruz. Asya borsaları ve Avrupa vadelilerinde de yukarı yönlü bir seyir görülüyor.

"Bayram tatili dolayısıyla haftanın çoğunda kapalı olan Borsa İstanbul gelişmekte olan piyasalara paralel satıcılı bir seyir izledi. Ağustos ayında yüzde 37 gerileyen Arjantin borsasından gelen yayılma etkisiyle gelişmekte olan piyasalar ve Türkiye yüzde 7.0 civarında değer kaybetti.

ABD ve Avrupa vadelilerine paralel Borsa İstanbul'un yüzde 0.5 civarı yükselişle açılmasını ve 96 bin 300 seviyesindeki direncinin üzerine atmaya çalışmasını bekliyoruz. Ancak banka hisselerinde iki gündür devam eden satış yükselişi şüpheli bakiye yapıyor." - İstanbul

Kaynak: DHA