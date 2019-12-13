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BİST100 güne yüzde 0.81 artışla başladı, dolar 5.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.81 düşüşle 111 bin 10 puanda başladı.

13.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:59BİST100 güne yüzde 0.81 artışla başladı, dolar 5.77 lirada
– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.81 düşüşle 111 bin 10 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 2.03 artışla 110 bin 114 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 1.2 artışla 155 bin 637 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.52 ve yüzde 11.97 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7699 lira ve en yüksek 5.7922 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

euro en düşük 6.4332 lira ve en yüksek 6.4845 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6086 lira ve en yüksek 7.8256 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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