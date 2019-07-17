BİST100 güne yüzde 0.96 artışla başladı, dolar 5.71 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.4 artışla 98 bin 422 puanda başladı. Endeksi Salı gününü yüzde 0.96 artışla 98 bin 28 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.6 artışla 140 bin 218 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.32 ve yüzde 18.83 düzeylerinde.

Chicago Fed (Merkez Bankası) Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapması konusunda tartışabileceğini söyledi. CNBC"de Steve Liesman'ın sorularını yanıtlayan Evans, Temmuz ayı toplantısında faiz oranlarında 50 baz puanlık bir indirime gidilmesinin Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine daha yakın zamanda ulaşmasını güvenceye alabileceğini vurguladı ve ekledi: "Yalnızca enflasyon temelinde düşündüğümde, yıl sonuna kadar iki faiz indirimini tartışma konusunda güvende hissederim."

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7011 lira ve en yüksek 5.7187 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

euro en düşük 6.3949 lira ve en yüksek 6.4168 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0815 lira ve en yüksek 7.1018 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "S400 yaptırım korkusu azalıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarının hızlı yükseliş sonrasında soluklandığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Küresel ticaretin önündeki engellere rağmen dünya ekonomisi genişleyici para ve maliye politikalarıyla büyümeye devam ediyor. Risk iştahının güçlenmesine paralel gelişmekte olan varlıklara para girişi dürüyor. Yunanistan'ın yüzde 3.9 getiri vadeden 10 yıllık tahvil ihracına 12 milyar euro talep (satış 2.5 milyar euro) geldi.

"Beklentilerden güçlü perakende satış verisi sonrası uzun vadeli ABD tahvillerinde görülen sınırlı kayba karşın Fed vadelileri önümüzdeki 12 ay için 85bp faiz indirimi fiyatlamaya devam ediyor. Geçmiş veri Fed'in sigorta indiriminin 75bp civarında olduğunu gösteriyor.

"Cuma günkü sert satışlar sonrasında Türkiye varlıkları tepki alışıyla yükseldi. ABD ile Türkiye arasında devam eden görüşmeler S400 yaptırımlarının sınırlı olacağı beklentisini artırarak piyasaları destekliyor. 25 Temmuz PPK toplantısı için faiz indiriminin önden yüklemeli olacağı beklentisine paralel 10 yıllık tahvillerdeki satış devam ediyor. Türk lirası sert faiz indirim beklentisine rağmen güçlü seyrediyor.

"Başkan Trump'ın Türkiye pozitif açıklamasının piyasa etkisinin sınırlı olacağını öngörüyoruz." - İstanbul

Kaynak: DHA