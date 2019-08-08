BİST100 güne yüzde 1.09 artışla başladı, dolar 5.48 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.09 artışla 99 bin 124 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 1.53 düşüşle 98 bin 86 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.27 artışla 144 bin 930 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.22 ve yüzde 15.99 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.4701 lira ve en yüksek 5.4990 lirayı gördükten sonra, 5.47 - 5.48 lira aralığında,

euro en düşük 6.1467 lira ve en yüksek 6.1788 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.6643 lira ve en yüksek 6.6969 lirayı gördükten sonra 6.67 – 6.68 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Ne mutlu Türk lirası olana…" başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya piyasalarının "kara Pazartesi" sonrası yaralarını sarmaya başladığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Çin'in renminbiyi korkulandan daha iyi bir seviyede sabitlemesi kur savaşı endişesini azaltarak küresel risk iştahını destekliyor. ABD vadelileri ve Şangay borsası güne pozitif bir başlangıç yaptı.

"Türkiye varlıklarından karışık sinyaller geliyor. Borsa İstanbul durgunluk endişeleri ile sanayi şirketlerinin önderliğinde gerilemeye devam ediyor. Türk lirası küresel risk iştahından bağımsız en çok kazandıran para birimi konumunu koruyor. Yerel tahvil ve euro-tahvil cephelerinde de dünyaya göre daha güçlü bir performans gösteriyoruz." - İstanbul

Kaynak: DHA