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BİST100 haftaya yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 5.82 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 0.18 artışla 110 bin 674 puanda başladı.

16.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:04BİST100 haftaya yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 5.82 lirada
– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 0.18 artışla 110 bin 674 puanda başladı. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.33 artışla 110 bin 476 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi haftaya yüzde 0.4 artışla 156 bin 754 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla yüzde 12.36 ve yüzde 11.83 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.8018 lira ve en yüksek 5.8255 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

euro en düşük 6.4603 lira ve en yüksek 6.4906 lirayı gördükten sonra, 6.48– 6.49 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7426 lira ve en yüksek 7.8146 lirayı gördükten sonra 7.81 – 7.82 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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