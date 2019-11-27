BIST100 yüzde 0.04 düşüşle başladı, dolar 5.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 0.04 düşüşle 105 bin 935 puanda başlarken, BIST Bankacılık Endeksi de, yüzde 0.12 düşüşle 149 bin 606 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi değişmeyerek sırasıyla 12.53, 12.00 düzeyinde.

dolar en düşük 5.7547 lira ve en yüksek 5.7740 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

euro en düşük 6.3404 lira ve en yüksek 6.3586 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4012 lira ve en yüksek 7.4206 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Gelişmekte olan ülkeler başka bir dünyada mı yaşıyor?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasalarından çelişkili sinyaller geliyor. Gelişmiş ülke borsaları (ABD, Avrupa, Japonya) yükselmeye devam ederken, gelişmekte olan ülke varlıklarında Güney Amerika piyasalarının başı çektiği bir satış dalgası görülüyor. Sabah ilk işlemlerde Türk lirasında sınırlı satış görüyoruz. Dünyadaki satış dalgasını az hasarla atlatan Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız tepki alışları öngörüyoruz. Atlas Global ve Sarar şirketlerinin ekonomik yavaşlama nedeniyle küçülmeye gitmesini üzücü ama piyasa etkisi fazla olmayan bir gelişme olarak görüyoruz."