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BİST100 yüzde 0.05 düştü, dolar 5.88 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.33 artışla 111 bin 495 puanda başladığı gün içinde en düşük 110 bin 937 puanı ve en yüksek 111 bin 955 puanı gördükten sonra, yüzde 0.05 düşüşle 111 bin 73 puanda kapandı.

17.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:22BİST100 yüzde 0.05 düştü, dolar 5.88 lirada
– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.33 artışla 111 bin 495 puanda başladığı gün içinde en düşük 110 bin 937 puanı ve en yüksek 111 bin 955 puanı gördükten sonra, yüzde 0.05 düşüşle 111 bin 73 puanda kapandı.

Güne yüzde 0.34 artışla 157 bin 843 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 156 bin 857 puanı ve en yüksek 158 bin 880 puanı gördükten sonra, yüzde 0.28 düşüşle 156 bin 857 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.52 ve yüzde 11.86 düzeyindeler.

Kapanışa yakın işlemlerde:

dolar en düşük 5.8441 lira ve en yüksek 5.8894 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,

euro en düşük 6.5146 lira ve en yüksek 6.5709 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7122 lira ve en yüksek 7.8070 lirayı gördükten sonra 7.75 – 7.76 lira aralığında hareket ediyordu.


- İstanbul

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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