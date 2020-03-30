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BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 6.58 lirada

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 86 bin 815 puan ile 88 bin 811 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.07 düşüşle 88 bin 59 puanda kapandı.

30.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:23
BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 6.58 lirada

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 86 bin 815 puan ile 88 bin 811 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.07 düşüşle 88 bin 59 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48, BIST Mali Endeksi yüzde 0.05 yükselirken, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.08 düzeyindeydi. Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 490/510 puan düzeyinde bulunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.4403 lira ve en yüksek 6.5857 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

euro en düşük 7.1420 lira ve en yüksek 7.2682 lirayı gördükten sonra, 7.25 – 7.26 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9924 lira ve en yüksek 8.1767 lirayı gördükten sonra 8.17 – 8.18 lira aralığında hareket ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) üst düzey yetkilileri koronavirüs salgınının 2020'de küresel ekonomik üretimin daralmasına neden olacağını ve "çok sayıda ülkenin" IMF acil durum finansmanına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

IMF direktörü Kristalina Georgieva ve IMF'nin idari komitesi olan Finans Komitesi Başkanı Lesetja Kganyago, IMF'nin gelişmekte olan birçok ülke için döviz sıkıntısını hafifletmek için geleneksel borç verme olanaklarının ötesinde ek seçenekler araştırdığını açıkladı.

Georgieva ve Lesetja IMF ve IMFC'nin telekonferans görüşmesinin ardından yaptıkları ortak açıklamada, "Küresel bir salgının ekonomik ve finansal krize dönüştüğü benzeri görülmemiş bir durumdayız. Ekonomik faaliyette ani bir durma ile küresel üretim 2020'de daralacak" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin 12 Nisan'da işyerlerinin  yeniden açılıp açılmayacağıyla ilgili kararı ekonominin değil sağlığın  belirleyeceğini söyledi.

Mnuchin, en büyük önceliklerinin 2.2 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketini bir an önce çalışan kesimlere ve iş dünyasına  aktarmak olduğunu belirtti.

ABD'de çalışanların 3 hafta içinde doğrudan paralarını alabileceğini söyleyen Mnuchin, küçük işletmelere de çalışanlarını geri almak için yardıma Cuma gününden itibaren başlanacağını duyurdu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 6.58 lirada - Ekonomi

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