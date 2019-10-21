BIST100 yüzde 0.11 artışla başladı, dolar 5.79 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk gününe yüzde 0.11 artışla 98 bin 526 puanda başladı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7811 lira ve en yüksek 5.8032 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,

euro en düşük 6.4522 lira ve en yüksek 6.4779 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4634 lira ve en yüksek 7.5166 lirayı gördükten sonra 7.48 – 7.48 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Uydu olmadan yörüngede kalmak…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları Cuma günkü kar satışının ardından temkinli bir iyimserlikle haftaya başlıyor. Anlaşmasız Brexit ihtimalinin azalmasıyla euro değer kazanırken, CFTC verisi emin liman yatırım araçları altın ve yende açık pozisyonların artmaya devam ettiğini gösteriyor.

"ABD'nin Türkiye 'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelme yoluna girdiğini gösteren ortak açıklama sonrası Türkiye varlıkları haftayı güçlü bir yükselişle kapattı.

"ABD yaptırım tehdidine rağmen Barış Pınarı harekatını hayata geçiren Türkiye uydu olmadan yörüngede kalmayı başardı. Terörist unsurların 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkmasını takiben Barış Pınarı Harekatı harekatı durdurulacak ve Türkiye'ye yönelik mevcut yaptırımlar kaldırılacak.

"Hiç şüpheniz olmasın, ABD yaptırım riskinin azalmasının dünya kamuoyunda olduğu kadar sermaye piyasalarında da izdüşümleri olacak. ABD yaptırımı korkusuyla 105.800 zirvesinden dibe 12.000 puana yakın gerileyen Borsa İstanbul son üç günde bunun sadece 5.500 puanını aldı. Küresel piyasalarda negatif haber akışı olmazsa önümüzdeki günlerde tepki alışlarının devam etmesiyle endeksin önümüzdeki haftalarda

yeniden 105.000 seviyesini geçtiğini görebiliriz."

"2019'da yüzde 22 olarak uygulanan kurumlar vergisinin 2020'de yüzde 20'ye, 2021'den itibaren yüzde 18'e inmesi piyasalar için olumlu bir gelişme. Bankalar dahil finans şirketlerinde vergi oranının yüzde 22'de tutulması nedeniyle finans şirketlerinde negatif ayrışma görebiliriz."