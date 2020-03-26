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BIST100 yüzde 0.12 düşüşle başladı, dolar 6.46 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yeni güne yüzde 0.12 düşüşle 88 bin 959 puanda başladı.

26.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:00
BIST100 yüzde 0.12 düşüşle başladı, dolar 6.46 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yeni güne yüzde 0.12 düşüşle 88 bin 959 puanda başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü son işlemde yüzde 13.66 olan bileşik getiri, yüzde 13.38 düzeyine geriledi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra Çarşamba günü 500'ün hemen üzerinde işlem gördü.

ABD Senatosu, Beyaz Saray'ın işsizlere ve Covid-19 salgınından etkilenen sektörlere yardım etmek için hazırladığı 2 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketini oybirliğiyle kabul etti. ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte Covid-19 salgını nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar tutarında fon ayırırken milyonlarca ABD'li aileye 3,000 dolar yardım yapılacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız tahvil alımı kararı ve ABD Senatosu'nun 2.0 trilyon dolarlık yardım paketini onaylaması, küresel piyasalardaki Covid-19 salgını bazlı satış baskılarını biraz gevşetti.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.4061 lira ve en yüksek 6.4664 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

euro en düşük 6.9707 lira ve en yüksek 7.0616 lirayı gördükten sonra, 7.05 – 7.06 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5650 lira ve en yüksek 7.6736 lirayı gördükten sonra 7.65 – 7.66 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Salgın hız kesmiyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasalarında ABD destek paketi kaynaklı iyimser hava kısa sürdü. Vaka sayısının artmaya devam etmesi ve alınan önlemlerin küresel ekonomiyi durgunluğa sokacağı endişesi tepki alışlarını sınırlıyor.

"Türkiye piyasalarında güçlü tepki alışı sonrasında kar satışları görülüyor. Havayolu şirketleri gibi çok düşen hisselerde yükseliş devam ediyor.

"Olası bir durgunluk senaryosuna karşı ekonomi politikası aracı gibi kullanılan banka hisseleri piyasaya göre daha kötü performans gösteriyor.

"ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da hafif satıcılı (yüzde 0.5 civarı) bir açılışa işaret ediyor.

"En kötünün geride kaldığına dair şüphelerimiz devam ediyor. Alınan önlemlere rağmen hastalığın yayılmasının hız kesmemesi, ihracat siparişlerindeki erteleme ve iç talep koşulları nedeniyle şirketlerin üretim kesintisine gitmesi yönetim kurulunca önerilen temettü ödemelerinin genel kurulda reddedilmesi önümüzde uzun ve zorlu bir mücadele olduğunu gösteriyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Koronavirüs, Ekonomi

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