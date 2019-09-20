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Bist100 yüzde 0.13 artıda, dolar 5.69 lirada

Güne yüzde 0.30 artışla 100 bin 641 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 933 puanı ve en yüksek 100 bin 964 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 0.13 artışla 100 bin 471 puanda.

20.09.2019 13:17Bist100 yüzde 0.13 artıda, dolar 5.69 lirada
Güne yüzde 0.30 artışla 100 bin 641 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 933 puanı ve en yüksek 100 bin 964 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 0.13 artışla 100 bin 471 puanda.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 141 bin 364 puanı ve en yüksek 143 bin 425 puanı gördükten sonra yüzde 0.62 artışla 142 bin 482 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.06'da sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi ise yüzde 0.47 düşüşle 14.96 düzeyine geriledi.
dolar en düşük 5.6895 lira ve en yüksek 5.7270 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,
euro en düşük 6.2941 lira ve en yüksek 6.3354 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.1351 lira ve en yüksek 7.1970 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.



Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

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