BİST100 yüzde 0.13 yükseldi; dolar 5.98 lirada

Güne yüzde 0.38 düşüşle 119 bin 230 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 118 bin 256 puanı ve en yüksek 119 bin 872 puanı gördükten sonra, yüzde 0.13 artışla 119 bin 850 puandan kapandı.

Gün boyunca 171 bin 752 puan ile 176 bin 321 puan arasında dalgalanan BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.46 artışla 175 bin 984 puandan kapandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yılının ilk 'Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir" dedi.

İngiltere Merkez Bankası, Perşembe günü faizleri sabit tuttuğunu açıkladı. Bankanın Para Politikası Komitesi'nin Çarşamba günü yapılan toplantısında, yüzde 0.75 olan politika faizinin sabit kalmasına ilişkin karar, ikiye karşı yedi oyluk çoğunlukla alındı. Bankanın faizi sabit tuttuğunun açıklanması öncesi 1.30 doların altında hareket eden sterlin, kararın açıklanmasından sonra yüzde 0.54 artışla 1.30862 dolar düzeyine kadar yükseldi. Para Politikası Komitesi ayrıca, varlık alım programının da, şirket tahvilleri alımının 10 milyar sterlin ve Birleşik Krallık devlet tahvilleri alımının da 435 milyar sterlin olarak sürdürülemesi kararını da oybirliğiyle aldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gösterge faiz oranını, yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tutulmasını 10 üyenin oybirliği ile kararlaştırdı. FOMC toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Para politikasının mevcut duruşu ekonomik aktivitenin sürdürülebilir gelişmesini, güçlü bir işgücü piyasası koşullarını ve enflasyonun Komite'nin hedefi olan simetrik yüzde 2.0 düzeyine dönüşünü destekleyecek niteliktedir. Küresel gelişmeler ve zayıf enflasyon baskısı dahil olmak üzere gelen verilerin ekonomik görünüme etkilerinin izlenmesi sürecek" denildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.59 düşerek 10.09'a gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.39 düşüşle 9.96 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9563 lira ve en yüksek 5.9857 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.5593 lira ve en yüksek 6.6036 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7552 lira ve en yüksek 7.8459 lirayı gördükten sonra 7.83– 7.84 lira aralığında hareket ediyor.