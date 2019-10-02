Bist100 yüzde 0.21 düştü, dolar 5.69 lirada

Güne yüzde 0.04 düşüşle 103 bin 832 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 103 bin 184 puanı ve en yüksek 104 bin 446 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.21 düşüşle 103 bin 660 puanda BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 148 bin 504 puanı ve en yüksek 151 bin 412 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.73 düşüşle 149 bin 201 puanda. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.58 artışla 13.82 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.07 düşerek 14.14 düzeyine geriledi. - dolar en düşük 5.6991 lira ve en yüksek 5.7583 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında, - euro en düşük 6.2396 lira ve en yüksek 6.2852 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında, - sterlin en düşük 7.0008 lira ve en yüksek 7.0626 lirayı gördükten sonra 7.01 – 7.02 lira aralığında işlem görüyor