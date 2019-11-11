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BIST100 yüzde 0.22 düşüşle başladı, dolar 5.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.22 düşüşle 102 bin 921 puanda başladı.

11.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:25BIST100 yüzde 0.22 düşüşle başladı, dolar 5.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.22 düşüşle 102 bin 921 puanda başladı. BIST100 ilk işlemlerde hafif toparlanarak 103 bin puan düzeyine döndükten sonra yeniden inişe geçti ve yüzde 0.3 düşüşle 102 bin 841 puana kadar düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü başlayacak ABD ziyaretinin yanında Hazine ihalelerinin de yakından izleneceği piyasalarda dövizler de yeni haftaya hafif yükselişlerle başladı.

dolar en düşük 5.7599 lira ve en yüksek 5.7768 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

euro en düşük 6.3444 lira ve en yüksek 6.3722 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3707 lira ve en yüksek 7.3923 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Reflasyon senaryosunda piyasalar" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "ABD Tahvil piyasaları reflasyon senaryosunu fiyatlarken gelişmekte olan ülke borsalarında sert satışlarla haftaya başlıyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Başkan Trump'ın Çin'e konulan gümrük vergilerinin kaldırılmasını kabul etmediği açıklaması, son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkan Çin enflasyonu satışların sertleşmesinde etkili olan diğer gelişmeler.

"ABD ile gerilimin azalmasını ve pozitif ekonomik gelişmeleri satın alan piyasaları gelişmekte olan borsalardaki satış dalgasını görece az hasarla atlatıyor.

"MSCI Türkiye Kasım başından beri yüzde 4.0 getiriyle gelişmekte olan borsalardan pozitif ayrışıyor. Eurotahvil tarafından ABD 10 yıllıklarındaki yükselişe rağmen faizlerin gerilediği az sayıda ülkeden biriyiz.

"Dünya borsalarında ve gelişmekte olan piyasalardaki satışa paralel Türkiye borsalarında satıcılı bir açılış bekliyoruz.

"Ancak Türkiye bazlı pozitif gelişmeler nedeniyle satışın sınırlı olmasını bekliyoruz. Beklentilerden güçlü gelen şirket karı ve 2019 görünümündeki iyileşmeye paralel Koza hisselerinin borsayı yenmesini bekliyoruz."



Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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