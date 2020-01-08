BİST100 yüzde 0.25 yükseldi, dolar 5.95 lirada

İran 'ın Irak 'taki iki ABD üssünü roketlerle vurmasıyla erken saatlerde yükselen gerginliğin etkisiyle güne yüzde 1.46'lık sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), daha sonra toparlanarak artıya geçti. İşlemlere Salı gününün kapanış düzeylerinde başlayan dövizlerde hafif geriledi.

Güne 110 bin 960 puandan başlayan BIST100, en düşük 110 bin 746 puanı ve en yüksek 113 bin 342 puanı gördükten sonra, yüzde 0.25 artışla 112 bin 876 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.62 düşüşle 151 bin 770 puanda başladığı gün içinde en düşük 151 bin 439 puan ve en yüksek 158 bin 439 puanı arasında hareket etti ve gün sonunda yüzde 2.37 artışla 157 bin 924 puana kadar yükseldi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi spot kapanışta yüzde 12.16 ve gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de bugün yüzde 11.82 oldu.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 5.9396 lira ve en yüksek 5.9850 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

euro en düşük 6.6114 lira ve en yüksek 6.6817 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7877 lira ve en yüksek 7.8705 lirayı gördükten sonra 7.82 – 7.83 lira aralığında işlem görüyor.