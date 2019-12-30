BİST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 5.94 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.33 artışla 114 bin 57 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.35 düşüşle 158 bin 649 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek yüzde 12.31 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 11.69'a geriledi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9423 lira ve en yüksek 5.9539 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.6472 lira ve en yüksek 6.6724 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7776 lira ve en yüksek 7.8125 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Yeni yılın ilk günlerinde gündem yoğun olacak" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Piyasalar 2019 yılını kapatmaya hazırlanırken, ABD doları Cuma günü gelişmiş ülke para birimleri ve bazı Asya para birimlerine karşı Ekim

ayından bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Bu sabah Asya hisse senedi endekslerinde ise karışık bir seyir hakim.

"Hafta sonu Merkez Bankası yabancı para yükümlülükler için ayrılan zorunlu karşılıklar oranlarını 200 baz puan arttırdı. Banka yaptığı açıklamada reel kredi büyümesini yakalayan bankaların bu yeni zorunlu karşılık artışından muaf olacağını belirtti.

"Bu kararla Merkez Bankası rezervlerini güçlendirirken, kredi büyümesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Alınan bu kararın öncelikle kredi büyümeleri istenen aralıklarda bulunan kamu bankaları için olumlu.

"Basında yer alan haberlere göre Libya'ya asker gönderimi le ilgili tezkerenin 2 Ocak tarihinde TBMM'de oylanması planlanıyor.

"Haftanın son günü ise Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon verileri açıklanacak. Yıl sonu TÜFE tahminimiz yüzde 11.5. Cuma günkü işlemlerde 114K seviyesinin altında kapanış yapan BIST 100'de 112,800 ve 114,500, önemli destek ve direnç seviyeleri."

- İstanbul