BİST100 yüzde 0.33 yükseldi, dolar 5.80 lirada

– Güne yüzde 0.81 artışla 111 bin 10 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 110 bin 18 puanı ve en yüksek 111 bin 910 puanı gördükten sonra, haftanın son işlem gününü yüzde 0.33 artışla 110 bin 476 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 1.2 artışla 155 bin 637 puanda başladıktan sonra en düşük 154 bin 878 puanı ve en yüksek 159 bin 364 puanı gördükten sonra haftayı yüzde 1.81 artışla 156 bin 578 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir yüzde 1.28 düşüşle yüzde 12.36'ya ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.17 düşüşle yüzde 11.83 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7699 lira ve en yüksek 5.8182 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

euro en düşük 6.4332 lira ve en yüksek 6.50 lirayı gördükten sonra, 6.7 – 6.48 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6086 lira ve en yüksek 7.8256 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında hareket ediyordu.

- İstanbul