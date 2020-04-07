BIST100 yüzde 0.34 yükseldi, dolar 6.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününü yüzde 0.34 artışla 92 bin 381 puanda kapatırken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.76, BIST Mali Endeksi yüzde 0.06, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.15 yükseldi.

Piyasalarda, Çarşamba günü açıklanacak olan son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının tutanakları, sonrasında ise Perşembe ve Cuma günü ABD enflasyon verileri izlenecek.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 14.71 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanu aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Merkez Bankası'nın piyasaya likidite sağlamak için tahvil alımları ve Hazine ihalelerinin izlendiği yeni haftaya 2018 yılında yaşanan kriz dönemindeki rekor düzeylerinde başlayan dövizler, gün boyu bu düzeylerde hareket etti.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6989 lira ve en yüksek 6.7883 lirayı gördükten sonra, 6.76– 6.77 lira aralığında,

euro en düşük 7.2810 lira ve en yüksek 7.3892 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2365 lira ve en yüksek 8.3659 lirayı gördükten sonra 8.33 – 8.34 lira aralığında hareket ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de sınırlı ama umut verici toparlanma belirtileri olduğunu açıkladı.

IMF Blog'da yayınlanan bir raporda, IMF uzmanları, toparlanma belirtilerinin Çin'de ya da başka bir yerde salgının yeniden canlanma ihtimalini gözardı edilmediğini vurguladı.

Üst düzey IMF ekonomistlerinin hazırladıkları raporda, Covid-19 pandemisinin dünyayı küresel finansal kriz sırasında yaşanandan daha kötü bir resesyona sürüklemiş olduğunu söyleyerek küresel ve eşgüdümlü sağlık ve ekonomi politika hamlelerinin yapılması için çağrıda bulundular.

IMF uzmanları, "Tüm ülkelerdeki ekonomik hasar, yeni enfeksiyon sayısındaki keskin artış ve hükümetlerin koyduğu sınırlama tedbirleri ile artmaktadır" diye uyardılar.

Kaynak: DHA