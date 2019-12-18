Haberler » Ekonomi » BİST100 yüzde 0.38 ekside, dolar 5.90 lirada - Ekonomi

BİST100 yüzde 0.38 ekside, dolar 5.90 lirada

Güne yüzde 0.46 düşüşle 111 bin 563 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 110 bin 106 puanı ve en yüksek 100 bin 8484 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.38 düşüşle 110 bin 658 puana geriledi.

18.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:26BİST100 yüzde 0.38 ekside, dolar 5.90 lirada
– Güne yüzde 0.46 düşüşle 111 bin 563 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 110 bin 106 puanı ve en yüksek 100 bin 8484 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.38 düşüşle 110 bin 658 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.64 düşüşle 155 bin 854 puanda başladıktan sonra en düşük 154 bin 684 puanı ve en yüksek 156 bin 347 puanı görerek gün ortası işlemlerinde yüzde 0.68 kayıpla 155 bin 791 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.05 artışla yüzde 12.57 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.94 artışla yüzde 12.11 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.8830 lira ve en yüksek 5.9207 lirayı gördükten sonra, 5.90 - 5.91 lira aralığında,

euro en düşük 6.5510 lira ve en yüksek 6.5924 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6986 lira ve en yüksek 7.7639 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:50 Rekabet Kurulu kararları - Ekonomi
15:43 Libra endişeleri piyasadaki düşüşü sürdürüyor - Ekonomi
15:34 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı - Ekonomi
15:33 Limak Enerji'den sektöre yenilik katan proje - Ekonomi
15:30 TÜV Rheinland, şirketlere ISO 37001 belgelendirme hizmeti sunduğunu duyurdu - Ekonomi
14:24 Vodafone her iki eşe de 16 hafta doğum izni verecek - Ekonomi
14:12 Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama - Ekonomi
13:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt - Ekonomi
13:07 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'na ortak olmasını tasvip etmem mümkün değil - Ekonomi
12:07 Son dakika: Bakan Dönmez: 2020'nin ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğal gaz arayacağız - Ekonomi
18.12.2019 16:01:27