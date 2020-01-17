BIST100 yüzde 0.39 yükseldi, dolar 5.89 lirada

Merkez Bankası'nın politika faizini 0.75 indirmesi sonrasındaki ilk güne 121 bin 619 puanla yeni rekor düzeyden başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 120 bin 597 puanı ve en yüksek 121 bin 874 puanı gördükten sonra, yüzde 0.39 artışla 121 bin 474 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de gün içi en düşük 175 bin 821 puanı ve en yüksek 178 bin 779 puanı gördükten sonra yüzde 0.40 artışla 177 bin 584 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.92 artarak yüzde 11.00 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.23 düzeyinde değişmedi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin, yükseliş beklentilerine karşın, perakende satışların Aralık'ta yüzde 0.6 düştüğünü açıklamasının ardından, sterlin dolar karşısında yüzde 0.21 geriledi.

Gün sonu işlemlerde:

dolar en düşük 5.8463 lira ve en yüksek 5.8927 lirayı gördükten sonra, 5.89 – 5.90 lira aralığında,

euro en düşük 6.5173 lira ve en yüksek 6.5438 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6460 lira ve en yüksek 7.6996 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında işlem görüyor.