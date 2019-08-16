BİST100 yüzde 0.4 artışla başladı, dolar 5.55 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.64 artışla 97 bin 199 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 2.84 düşüşle 96 bin 578 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.8 artışla 137 bin 830 panda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.98 ve yüzde 15.22 düzeyindeler.

Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, "ekonomiye daha çok destek vermek gerektiğini" söyledi ve Eylül'deki Federal Açıp Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında tüm verileri değerlendireceklerini vurguladı. Ekonomik görünüm için gelen finansal piyasa ve ekonomi sinyallerini "karışık" olarak niteleyen Kashkari, Fed'in büyümeyi desteklemek için faizleri daha da indirmesine büyük olasılıkla destek vereceğinin sinyalini verdi: "Evet, ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor; çünkü, büyümenin sürmesi gerekiyor. 'Durgunluğun (resesyon) bizi vurmasına izin vermemeliyiz kampı'na eğilimliyim."

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.5515 lira ve en yüksek 5.5716 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,

euro en düşük 6.1664 lira ve en yüksek 6.1941 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.18 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7255 lira ve en yüksek 7.7439 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde, üç günlük tatilin ardından piyasada yabancı satışlarının hakim olduğu belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST 100 endeksi 50 günlük ortalamasını aşağı yönde kırarak – yüzde 2.84 düşüş ile kapandı. Satışlar özellikle banka tarafında yoğunlaştı ve yüzde 5.0'i aştı. Sanayi sektörü için düşüş yaklaşık yüzde 3.0 ile sınırlı kaldı.

"Çin yetkilileri ile ABD başkanı Trump'ın ticaret anlaşmasına yönelik açıklamaları risk iştahını olumsuz etkilemeye devam diyor. Trump'ın Çin ile varılacak bir anlaşmanın kendi şartlarını içermesi gerektiğine vurgu yapması sürecin belirsizliğini artmasına yol açıyor. Buna rağmen ECB cephesinden yapılan pozitif açıklamalar sayesinde Avrupa ve Amerika vadelilerinde yaklaşık yüzde 0,5'e yakın tepki alımları var.

"Küresel tarafta bir toparlanma olursa endeksin buna olumlu tepki vermesiyle tekrar 98 bin 800 direncine yaklaşabiliriz aksi takdirde endeksin önce 200 günlük ortalama olan 95 bin 900 sonrasında da 94 bin 600 desteğine kadar çekilmesi mümkün.

"Yurtdışı tarafta ABD'de açıklanacak Ağustos ayına ait Michigan güven endeksi yurtiçi tarafta ise Haziran ayı sanayi üretimi verisi bugün takip edilecek veriler arasında." - İstanbul

Kaynak: DHA