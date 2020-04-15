Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 6.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.40 artışla 98 bin 944 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeksi yüzde 0.37, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artışla başladı.

15.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:01
BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 6.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.40 artışla 98 bin 944 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeksi yüzde 0.37, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artışla başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200,000'den fazla şirketin 2 milyondan fazla çalışan için başvuruda bulunduğunu, 700,000'in onaylandığını sürecin devam ettiğini söyledi.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Merkez Bankası'nın 30 Mart'tan bu yana tahvil alımları nominal 19.3 milyar liraya, piyasa değeri olarak 25.4 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası'nın 25 milyar lirayı aşan alımlarının içinde 15.6 milyar lirası İşsizlik Sigortası Fonu'na ait Hazine tahvili de bulunuyor.  Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.99 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 550/570 düzeyine döndü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalara likidite sağlamak amacıyla aldığı yoğun önlemlerin etkisiyle küresel piyasalarda gerilemesine karşın, iç piyasada ise tırmanışını sürdüren dolar yeni güne 6.82 liranın üzerinde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8079 lira ve en yüksek 6.8401 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,

euro en düşük 7.4578 lira ve en yüksek 7.4980 lirayı gördükten sonra, 7.49 – 7.50 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5863 lira ve en yüksek 8.6140 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Otel müdürü yangın var diyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları ABD hisseleri (yüzde 3.0) önderliğinde yükselişini sürdürüyor.Genişleyici maliye ve para politikalarının piyasaları desteklediğine inanan yatırımcılar hisse senetlerine yönelmeye devam ediyor.

"Ekonomi cephesinde bambaşka bir tablo görülüyor. Uluslararası Para Fonunun (IMF) Dünya Ekonomisinin Görünümü raporunda paylaştığı tahminler 2008 küresel krizinden daha sert bir daralan bir dünya ekonomisine işaret ediyor.

"IMF ekonomistleri 2020 yılında dünya ekonomisi büyüme tahminini 6 puan aşağı çekerek %3 küçülme olarak güncelledi.

"ABD ekonomisinin yüzde 5.9, Avro bölgesinin yüzde 7.5 daralacağını tahmin eden uzmanlar 2021 yılında gelişmiş ülkelerde yüze 2.9 büyüme öngörüyorlar.

"IMF uzmanları Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5.0 küçülüp (İş Yatırım - yüzde 2.5) 2021 yılında yüzde 5.0 büyüyeceğini (İş Yatırım yüzde 5.0) tahmin ediyor.

"Bu daralmaya rağmen enflasyon cephesinde (2020 yüzde 12) bir iyileşme öngörmüyorlar.

"Enseyi karartmayın. IMF uzmanları genelde yanılırlar. Bu yılda geçmiş başarılarını sürdürürler diye umuyoruz. Ama otel müdürü olarak 'yangın var' uyarılarını ciddiye almak zorundayız.

"Son günlerdeki hızlı yükseliş sonrası Borsa İstanbul'da yatay bir açılış öngörüyoruz.

"Hisse senedi piyasalarındaki iyimserliği yansıtmayan döviz ve tahvil piyasaları borsada kar satışları görülebileceğine işaret ediyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL’lik yardım yapılacak Ekonomi
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Ekonomi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı Ekonomi
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var Ekonomi
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına kamera sistemi kurulacak Ekonomi
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına kamera sistemi kurulacak
Haberler ›› Ekonomi ››BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 6.83 lirada - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:27: TPF: Sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş yapılmalı - Ekonomi 11:21: Aydın'da geçen ay 2511 konut satıldı - Ekonomi 11:20: Eskişehir'in 495 nüfuslu mahallesinden 4 kıtaya doğal maden suyu ihracatı - Ekonomi 11:18: ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri devam ediyor - Ekonomi 11:16: 3 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi - Ekonomi 11:02: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler