BİST100 yüzde 0.41 yükseldi; dolar 6.05 lirada

– Güne yüzde 0.04 düşüşle 120 bin puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 119 bin 472 puanı ve en yüksek 120 bin 812 puanı gördükten sonra 0.41 artışla 120 bin 540 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de gün içi en düşük 169 bin 425 puanı ve en yüksek 172 bin 13 puanı gördükten sonra yüzde 0.04 artışla 171 bin 360 puanda kapandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Aralık ayında; sanayi üretimi yıllık yüzde 8.6, toplam ciro yıllık yüzde 21.0 ve perakende satış hacmi yıllık yüzde 11.0 yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek coronavirüsün ABD üzerinde de "biraz" etkisi olacağını söylerken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, coronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin 2020'nin ötesinde devam etmeyeceğini söyledi.

ABD piyasaları tüketici güven endeksi ve devam eden işsizlik başvurularının beklenenin altında gerçekleşmesi sebebiyle düşüşle açıldı. Buna göre açılışta; Dow Jones yüzde 0.49, Nasdaq 100 0.52, S&P 500 0.48 düştü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.86 artarak 11.50'ye yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.54 yükselerek 11.07 oldu.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0401 lira ve en yüksek 6.0653 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında,

euro en düşük 6.5708 lira ve en yüksek 6.5991 lirayı gördükten sonra 6.56– 6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8270 lira ve en yüksek 7.9112 lirayı gördükten sonra 7.90– 7.91 lira aralığında hareket ediyor.

- İstanbul