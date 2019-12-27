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BİST100 yüzde 0.48 artıda, dolar 5.94 lirada

Güne yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), öğle ortasına doğru yüzde 0.48 artışla 114 bin 199 puanda.

27.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:58 BİST100 yüzde 0.48 artıda, dolar 5.94 lirada

Güne yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), öğle ortasına doğru yüzde 0.48 artışla 114 bin 199 puanda.

BİST100, gün içinde en düşük 114 bin 10 puanı ve en yüksek 114 bin 291 puanı gördükten sonra yüzde 0.48 artışla 114 bin 199 puanda seyrediyor.

Güne 159 bin 205 puan ile bir önceki kapanış düzeyinde başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 159 bin 259 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanla son bir yılda ilk kez 160 bin puanın üzerine çıktıktan sonra, yüzde 0.16 artışla 159 bin 461 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 12.18 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ise yüzde 0.42 düşüşle yüzde 11.72 düzeyine indi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9292 lira ve en yüksek 5.9542 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5741 lira ve en yüksek 6.6229 lirayı gördükten sonra, 6.62 - 6.63 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6957 lira ve en yüksek 7.7614 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem görüyordu.



Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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