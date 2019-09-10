Bist100 yüzde 0.5 arttı, dolar 5.74 lirada

Güne yüzde 0.01 artışla 100 bin 614 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 336 puanı ve en yüksek 101 bin 20 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.19 artışla 100 bin 793 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 328 puanı ve en yüksek 143 bin 800 puanı gördükten sonra yüzde 0.28 artışla 143 bin 48 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek 15.53 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.45 düşüşle yüzde 15.59 düzeyine geriledi.

Günün ilk yarısında:

dolar en düşük 5.7418 lira ve en yüksek 5.7734 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

euro en düşük 6.3443 lira ve en yüksek 6.3779 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0899 lira ve en yüksek 7.1321 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Global Piyasalarda Risk İştahının Seyri Fiyatlamaları Etkilemeye Devam Ediyor…"başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Dış Ticaret Dengesi verilerine göre, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, İhracat yüzde 0.7 artarken, İthalat yüzde 1.5 düştü. İlgili dönemde Dış Ticaret Dengesi piyasa beklentisi üzerinde 20.2 milyar euro fazla verdi. İngiltere'de açıklanan GSYH verisi Haziran ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0.3 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 daraldı. İngiltere'de açıklanan İmalat Üretimi verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 düştü. ABD Borsaları günü karmaşık tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Beklenti Anketi İstatistikleri Eylül 2019 raporuna göre, 2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.46 iken, bu anket döneminde yüzde 1.49 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1.93 olurken, Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.17 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14.42 iken, ilgili anket döneminde yüzde 13.96'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.77 iken, ilgili anket döneminde yüzde 12.21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10.27 ve yüzde 10.17 olarak gerçekleşti. 2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5.90 lira iken, bu anket döneminde 6.0 liraya yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.7039 - 5.7646 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7498 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.63 yükseliş ile 100 bin 604 puanda tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.2 milyar lira oldu.

Kaynak: DHA