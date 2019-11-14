Haberler » Ekonomi » BIST100 yüzde 0.50 düşüşle başladı, dolar 5.75 lirada - Ekonomi

BIST100 yüzde 0.50 düşüşle başladı, dolar 5.75 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 0.50 düşüşle 104 bin 306 puanda başladı.

14.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:16BIST100 yüzde 0.50 düşüşle başladı, dolar 5.75 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 0.50 düşüşle 104 bin 306 puanda başladı. Çarşamba gününe 0.07 artışla 104 bin 49 puandan başlayan BIST100, günü yüzde 0.82 artışla 104 bin 828 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek sırasıyla, 12.47 ve 12.22 seviyesinde sabit kaldı.

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanması konusundaki belirsizliklere bağlı olarak, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne dünkü düzeylerde başladı.

Erken işlemlerde,

dolar en düşük 5.7327 lira ve en yüksek 5.7793 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3101 lira ve en yüksek 6.3663 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3692 lira ve en yüksek 7.4315 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "ABD ziyareti sonrası piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Japonya ve Çin'in yavaşlamaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası ABD vadelileri ve Asya borsalarında satıcılı bir seyirle güne başlıyoruz.

"Fed başkanı Powell'in ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve ilave faiz indirimine gerek olmadığına işaret eden açıklamalar piyasaları etkilemedi.

"Türkiye varlıkları dünya ile arasındaki kapatmaya devam ediyor. Gelişmekte olan piyasalarda satışların sertleştiği bir ortamda MSCI Türkiye yüzde 1.3 yükselerek aybaşından beri yükselişini yüzde 5.0'in üzerine taşıdı. Tahvil, döviz ve CDS piyasalarında da dünyadan pozitif ayrışıyoruz.

"Pozitif bir havada geçen ama somut gelişmelerin olmadığı ABD ziyareti sonrası Türk lirasında hafif satıcılı bir seyir görüyoruz. Borsa İstanbul ile ilgili olumlu görüşümüzde bir değişiklik yok.

"Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler ve ABD yaptırım riskinin azalmasının Türkiye varlıklarını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz."



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:06 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
12:06 Petlas, dünyanın en büyük tarım fuarı Agritechnica'ya katıldı
12:06 Design Week Turkey 2019 başladı
11:59 Üzüm üreticisi dünyaya açılmak için hava kargo istiyor
12:03 Şirketler 2020'de uluslararası ticaretle büyüyecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
11:46 Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
11:56 Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal açıklama: YPG ile ortaklığımız sürecek
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
11:49 Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
14.11.2019 12:08:37