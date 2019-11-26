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BIST100 yüzde 0.57 yükseldi, dolar 5.75 lirada

Güne yüzde 0.18 artışla 105 bin 568 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 104 bin 718 puanı ve en yüksek106 bin 154 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.57 artışla 105 bin 983 puanda kapandı.

26.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:12BIST100 yüzde 0.57 yükseldi, dolar 5.75 lirada

Güne yüzde 0.18 artışla 105 bin 568 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 104 bin 718 puanı ve en yüksek106 bin 154 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.57 artışla 105 bin 983 puanda kapandı.

Gün içinde 147 bin 246 puan ile 150 bin puan arasında hareket eden BIST Bankacılık endeksi de, kapanışa yakın yüzde 1.05 artışla 149 bin 786 puana yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü son işlem yüzde 12.49 düzeyinde, iki yıllık gösterge tahvilde ise son işlem yüzde 12.02 düzeyinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde olumlu sinyaller gelirken, iç piyasada, lirada yön belirleyici olabileceği düşünülen 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı öne çıkıyor.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

dolar en düşük 5.7327 lira ve en yüksek 5.7588 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3208 lira ve en yüksek 6.3499 lirayı gördükten sonra, 6.33– 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3820 lira ve en yüksek 7.4211 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.



Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

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