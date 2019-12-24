BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 5.94 lirada

Pazartesi gününü yüzde 0.90 artışla 112 bin 479 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.59 artışla 112 bin 839 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.88 artışla 158 bin 448 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi Salı günü açılışta bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.47 ve yüzde 11.90 düzeyinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9317 lira ve en yüksek 5.9555 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5877 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6902 lira ve en yüksek 7.7103 lirayı gördükten sonra 7.69 – 7.70 lira aralığında hareket ediyordu.

İş Yatırım'ın, "Yılın son günlerinde BIST'de toparlanma çabaları" başlıklı, günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Geçtiğimiz hafta Cuma günkü notumuzda, BIST'in kırılma noktasına geldiğini MSCI TR/ MSCI GOÜ rasyosunun ise Ekim'deki dip seviyesine yaklaştığını belirtmiş, 110 bin stop seviyesi ile BIST 100'de uzun pozisyon açılabileceğini belirtmiştik. Yıl sonuna yaklaşırken, yurtdışı piyasaların tatil rehavetine girdiği dünkü işlemlerde BIST 100 endeksi 112 bin seviyesinin üzerinde kapanmayı başardı. MSCI TR endeksi son üç gündür GOÜ endeksinin üzerinde getiri elde ediyor."