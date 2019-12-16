BİST100 yüzde 0.59 yükseldi, dolar 5.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 110 bin 234 puanı ve en yüksek 111 bin 443 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.59 yükselişle 111 bin 125 puanda kapattı.

Yeni haftaya yüzde 0.4 artışla 156 bin 754 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 155 bin 483 puanı ve en yüksek 157 bin 738 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.47 artışla 157 bin 414 puan düzeyindeydi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla yüzde 12.36 ve yüzde 11.83 düzeylerinde sabit kaldı.

Kapanışa doğru işlemlerde;

dolar en düşük 5.8018 lira ve en yüksek 5.8569 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,

euro en düşük 6.4603 lira ve en yüksek 6.5311 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7426 lira ve en yüksek 7.8440 lirayı gördükten sonra 7.81 – 7.82 lira aralığında işlem görüyordu.