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BIST100 yüzde 0.62 düştü, dolar 6.68 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.51 düşüşle başladığı haftanın üçüncü işlem gününde, 87 bin 888 puan ile 90 bin 399 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.62 düşüşle 89 bin 85 puanda kapandı.

01.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:17
BIST100 yüzde 0.62 düştü, dolar 6.68 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.51 düşüşle başladığı haftanın üçüncü işlem gününde, 87 bin 888 puan ile 90 bin 399 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.62 düşüşle 89 bin 85 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.98 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 yükselirken, BIST Mali Endeksi yüzde 1.82 düştü.

ABD'de özel sektör istihdam verisinin 2017'den bu yana ilk kez düşmesinin üzerine, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesi nedeniyle ABD borsaları açılışta düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.55 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 540/560 puan düzeyinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla aldığı önlemleri, tahvil alımlarını da içeren yenileriyle genişletmesine karşın, dolar 6.7 lira sınırına dayanırken, euro da 7.30 lirayı aştı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6108 lira ve en yüksek 6.6899 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.69 lira aralığında,

euro en düşük 7.2611 lira ve en yüksek 7.3131 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.1748 lira ve en yüksek 8.3164 lirayı gördükten sonra 8.30 – 8.31 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BIST100 yüzde 0.62 düştü, dolar 6.68 lirada - Ekonomi

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