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BIST100 yüzde 0.64 artıda, dolar 5.83 lirada

Güne yüzde 0.21 yükselişle 97 bin 530 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 97 bin 268 puanı ve en yüksek 98 bin 8/1 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.64 artışla 97 bin 944 puana yükseldi.

22.10.2019 12:14BIST100 yüzde 0.64 artıda, dolar 5.83 lirada

Güne yüzde 0.21 yükselişle 97 bin 530 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 97 bin 268 puanı ve en yüksek 98 bin 8/1 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.64 artışla 97 bin 944 puana yükseldi.

BIST Banka endeksi, gün içinde en düşük 136 bin 943 puanı ve en yüksek 138 bin 891 puanı gördükten sonra, yüzde 0.77 artışla 138 bin 455 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.69 düşüşle yüzde 14.33 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.29 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde: ,

dolar 5.83 - 5.84 lira aralığında,

euro 6.50 – 6.51 lira aralığında,

sterlin 7.59 – 7.60 lira aralığında hareket ediyor.



Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

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