BİST100 yüzde 0.80 artışla başladı, dolar 5.64 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.80 artışla 102 bin 382 puanda başladı. Endeks, Perşembe gününü yüzde 1.76 artışla 101 bin 576 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.17 artışla 149 bin 516 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.74 ve yüzde 17.76 düzeyindeler.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Trump'ın daha zayıf bir dolar görme arzusuna karşın Hazine'nin 94.5 milyar dolar büyüklüğündeki Kurda İstikrar Sağlama Fonu'nun kullanımında değişiklik olmadığını söyledi. ABD'de Kurda İstikrarı Sağlama Fonu 1930'lardaki Büyük Bunalım sırasında oluşturuldu. Fon asıl olarak diğer ülkeler ile politika koordiasyonuyla kullanılıyor.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6065 lira ve en yüksek 5.6537 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

euro en düşük 6.3223 lira ve en yüksek 6.3699 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0376 lira ve en yüksek 7.0865 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Tamam mı devam mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yer aldı:

"Piyasalardaki kar satışı kısa süreli ve sınırlı oldu. Fed ve ECB'den gelen güvercin mesajlar sonrası ABD, Avrupa vadelileri ve Asya borsalarında yön yeniden yukarı döndü. Piyasalar ekonominin yavaşlayarak da olsa büyümeye devam ettiği ve merkez bankalarının genişleyici para politikasını sigorta olarak kullandığı bir dünyayı satın alıyorlar.

"New York Fed Başkanı Williams'ın ekonomide işler kötüye gitmeye başlayınca merkez bankalarının faizi hızla indirip uzun süre düşük tutmasını savunan konuşması sonrası dolar gevşerken, hisse senedi piyasalarında yön yukarı döndü. Daha sonra yapılan açıklamada konuşmanın akademik bir bağlamda yapıldığı, Temmuz toplantısına yönelik bir mesaj içermediği vurgulansa da güvercin etkisi devam etti.

"Jeopolitik riskin azalmasını fiyatlayan Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Hisse senedinden, tahvile, CDSten, dövize tüm varlık gruplarında en iyi performans gösteren gelişmekte olan piyasalar arasında yer alıyoruz."

Kaynak: DHA