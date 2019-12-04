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BİST100 yüzde 0.92 artıda, dolar 5.74 lirada

Güne yüzde 0.44 artışla 107 bin 254 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 106 bin 702 puanı ve en yüksek 107 bin 776 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.92 artışla 107 bin 770 puanda.

04.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:53BİST100 yüzde 0.92 artıda, dolar 5.74 lirada

Güne yüzde 0.44 artışla 107 bin 254 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 106 bin 702 puanı ve en yüksek 107 bin 776 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.92 artışla 107 bin 770 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 148 bin 904 puanı ve en yüksek 150 bin 785 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.67 artışla 150 bin 604 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 12.32 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de yüzde 0.66 düşüşle 12.08 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

dolar en düşük 5.7336 lira ve en yüksek 5.7530 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3550 lira ve en yüksek 6.3860 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4610 lira ve en yüksek 7.5307 lirayı gördükten sonra 7.52 – 7.53 lira aralığında işlem görüyor.



Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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