BİST100 yüzde 0.94 artışla açıldı, dolar 5.93 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe gününü yüzde 0.17 düşüşle 122 bin 540 puandan kapatmasının ardından, haftanın son işlem gününe yüzde 0.94 artışla 123 bin 693 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.20 artışla 180 bin 277 puandan açıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e ulaşırken 830'dan fazla kişinin virüse bağlı olarak rahatsızlandığının rapor edilmesinin ardından virüsün Güney Kore'ye de ulaştığı bilgisi doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise virüsün global bir tehlike olmadığını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) refinansman operasyon faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurmasının ardından yatırımcılar 28-29 Ocak'ta yapılacak yılın ilk ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısını bekliyorlar.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.61 ve 10.13 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 5.9242 lira ve en yüksek 5.9375 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.5503 lira ve en yüksek 6.5687 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7764 lira ve en yüksek 7.7959 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Ateş düştüğü yeri yakar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Çin virüsü kaynaklı kayıplar artıyor. Virüsten etkilenenlerin sayısı 800'i, hayatını kaybedenlerin sayısı 25'i geçti. Dünya Sağlık Örgütü virüs nedeniyle henüz 'küresel alarm' vermedi ancak Çin için ciddi bir tehdit olarak gördüğünü açıkladı.

"Ateş düştüğü yeri yakıyor… Piyasa fiyatlamaları şu ana kadar öngörülerimize uygun gelişti. Şangay borsasında, hava yolu şirketlerinde ve petrol fiyatlarında virüs dolayısıyla sert satışlar görüldü. Emin liman ABD tahvilleri ve yen başlıca yükselen varlıkları oluşturuyor.

" Önümüzdeki günlerde ilk toparlanma işaretleri muhtemelen bu varlık gruplarında görülecek. Çin ve Hong Kong tatile girdiği için bu kanaldaki fiyatlamaları 8 Şubat'a kadar izleyemeyeceğiz. Havayolu şirketleri ve petrol fiyatlamaları bize toparlanma için ilk sinyalleri verecek.

"ABD havacılık hisseleri kaybının neredeyse tamamını geri aldı. Petrol piyasasında yüzde 5'e yakın düşüş sonrası tepki alışları görüyoruz. ABD ve Avrupa vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Virüs etkisi Borsa İstanbul'da havacılık hisselerindeki satışla fiyatlanıyor. ABD tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki gerileme Türkiye varlıklarındaki yükselişi destekliyor."