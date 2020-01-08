BIST100 yüzde 1.06 artıda, dolar 5.96 lirada

Güne yüzde 1.46 düşüşle 110 bin 960 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 110 bin 746 puanı ve en yüksek 112 bin 351 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.30 düşüşle 112 bin 314 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.98 düşerek 12.16 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişimeyerek 11.79 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 5.9605 lira ve en yüksek 5.9850 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

euro en düşük 6.6454 lira ve en yüksek 6.6817 lirayı gördükten sonra, 6.64 – 6.65 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8269 lira ve en yüksek 7.8705 lirayı gördükten sonra 7.85– 7.86 lira aralığında hareket ediyor.